ドジャースの地区シリーズ突破から一夜明けた１０日（日本時間１１日）、ＭＬＢ公式サイトは大谷翔平投手（３１）の特集記事を組み、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）での二刀流起用を予想した。９日（同１０日）には２勝１敗で迎えたフィリーズとの地区シリーズ第４戦でサヨナラ勝ちし、２年連続のワールドシリーズ制覇に前進したド軍。仮に第４戦で敗れていた場合、大谷は第５戦に先発登板することが発表されていた。