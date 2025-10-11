マツザワが、これまで食用利用されず放棄されてきた『摘果リンゴ』をお菓子の原料として活用する取り組みを紹介します。2010年から始まったこのプロジェクトは、2025年には約80tを集荷、累計使用量は1,000tを超えるまでに成長し、食品ロス削減と農家の収入増を両立する地域創生モデルとして注目されています。 りんご乙女 株式会社マツザワが、長野県飯田下伊那地域（南信州）で進める「摘果リンゴ」の活用プロジ