ブルボンは、バターの風味豊かなシガレットタイプのラングドシャクッキー「ルーベラ」を2025年10月14日(火)より全国で発売します。3年ぶりの復活です！ ブルボン「ルーベラ」 価格：オープンプライス発売日：2025年10月14日(火)内容量：8本販売場所：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など賞味期限：8カ月 1972年に発売され、50年もの長きにわたり愛されてきたブルボンの「ルーベラ」惜しまれつつ