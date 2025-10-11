９日夜、朝鮮労働党創立８０周年祝賀大会に出席し、大規模な集団体操と芸術公演を観覧した李強氏。（平壌＝新華社記者／黄敬文）【新華社平壌10月11日】朝鮮の首都平壌で9日から10日夜にかけて、朝鮮労働党創立80周年祝賀行事が行われた。中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は祝賀大会に出席し、大規模な集団体操や芸術公演、閲兵式を観覧した。１０日夜、閲兵式に臨席した李強氏。（平壌＝新華社記