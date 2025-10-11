歌手でレーサーとして知られる近藤真彦さんが自身のインスタグラムに、海釣りで大きなクエを釣り上げた様子を画像と動画で投稿しました。 【写真を見る】【近藤真彦】「60過ぎてもロックフィッシュ！」大物クエを釣りあげた喜び 「悔しかったら釣ってみろ（笑）」近藤さんは３日前、インスタグラムに「男の釣りだ〜！待ってろ50キロ！」と投稿し、大物を狙う釣りへ行くことを予告。 そして、投稿された動画は、近藤さん