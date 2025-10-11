◇MLBア・リーグ地区シリーズ第5戦 マリナーズ3×-2タイガース(日本時間11日、T-モバイル・パーク)マリナーズがタイガースとの歴史的死闘を制しました。ともに2勝2敗で迎えた地区シリーズの第5戦。勝った方がア・リーグ優勝決定シリーズに進みます。タイガースは昨季サイ・ヤング賞左腕のタリク・スクバル投手が2回に1点を奪われますが、7者連続三振を含む、6回13奪三振の力投をみせると、打線は6回にケリー・カーペンター選手の2