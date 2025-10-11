現在、世界最高のサッカー選手のひとりであるフランス代表FWキリアン・エムバペ。10日に行われたアゼルバイジャンとのW杯予選で驚異的なゴールを決めたと話題になっている。前半アディショナルタイム、敵陣でボールを受けるとドリブルを開始。キレのある動きで相手選手を次々に突破すると、ペナルティエリア内に進入し、最後は冷静なシュートを流し込んでみせた。ひとりで相手守備陣を破壊する圧巻のゴールに、アゼルバイジャンの