宮城県内では９〜１０日にクマの目撃情報が相次ぎ、家畜や車への被害も出た。１０日午前１０時頃、仙台市泉区根白石の女性から「鶏小屋で飼っていたアヒルがいなくなった」と区に連絡があった。泉署によると、４羽が飼育されていた民家敷地内の鶏小屋が壊され、１羽の死骸が残されていた。周辺の目撃情報や足跡からクマによる被害とみられる。９日午後８時４０分頃には、宮城県大和町宮床の国道を走行していた軽乗用車が道路