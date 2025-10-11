テレビ朝日系「騒音上等！！音鳴り部」が１０日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨がＭＣを務めた。この日は、マルチクリエイター・こっちのけんと、ダンス＆ボーカルグループ・Ｄａ−ｉＣＥをゲストに迎えた。こっちのけんとは、兄で俳優・菅田将暉への思いを改めて告白。「（兄は）芸能活動する前から、やっぱりカッコ良くって。僕がアーティストは目指さないけど、音楽が好きでアカペラを始