ヒゲワシの巣から見つかった７世紀以上前のサンダル。小枝や草を編んで作られている/Sergio Couto（ＣＮＮ）ヒゲワシは骨を主食とする特異な食性を持つ大型猛禽（もうきん）類で、長年鳥類学者を魅了してきた。しかし新たな研究により、この骨食いの鳥が従来考えられていた以上に興味深い存在であることが明らかになった。科学者らによれば、入念に作られるヒゲワシの巣は複数世代にわたって使用されるため「天然の博物館」として