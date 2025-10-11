「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）３アンダー、２８位からスタートした渋野日向子（２６）＝サントリー＝だったがこの日は１バーディー、４ボギーの７５とスコアを落とし、通算イーブンパー、ホールアウト時点で６３位と予選落ち確実となり、会見の場に姿を見せることなくコースを後にした。その後、６１位タイでの予選落ちが決まった。前半は２番パー４でボギー。それ以