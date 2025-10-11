“グローバル・スーパールーキー”として注目を集めるizna（イズナ）が、デビュー後初となるファンコンサートへの期待感を高めている。【画像】izna、麗しい韓服姿でファン魅了！iznaは10月10日、公式SNSを通じてファンコンサート「Not Just Pretty」のポスターを公開した。公開されたポスターには、ピンクトーンの優雅なディナーテーブルを囲むメンバーたちの姿が写っている。クラシックな雰囲気の中にどこか張りつめた緊張感が漂