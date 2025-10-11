◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）１２日の第２戦で先発するＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手がハマスタで最終調整。敵地甲子園で阪神と戦った昨年のＣＳ第１Ｓ第２戦でも勝利投手になった右腕は「ホーム開催ですし、非常に楽しみな試合」と、リラックスした表情で意気込みを語った。来日２年目の今季はレギュラーシーズンで１０勝７敗。巨人