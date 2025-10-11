フォトセッションで観客に笑顔で手を振る弓木英梨乃 ギタリストの弓木英梨乃が11日、都内で開催された『FENDER EXPERIENCE 2025』に出演。”これからギターを始めたい人”に向けたワークショップを行った。「ギターを始めよう！」をテーマに、基礎から楽しみ方まで、初心者でも気軽に参加できる内容で、ギターの魅力を伝えた。【写真】弓木英梨乃『FENDER EXPERIENCE 2025』トークセッションの模様10月11日、12日、