◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）タレントの伊沢拓司がＤｅＮＡ―巨人戦で始球式を行った。グレーのジャケットに水色のネクタイを締めてグラウンド入り。マウンド前方から投じた一球は三塁側に大きくそれ、伊沢は苦笑いを浮かべていた。