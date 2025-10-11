◇自動車レーススーパーフォーミュラ第９戦（１１日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）雨模様の中、午前にノックアウト方式の予選が行われた。Ｑ１でトップタイムをマークしてＱ２に進んだ岩佐歩（チーム無限）はＱ２でも堂々のトップタイムをたたき出した。しかし、残り５０秒でコースアウト、タイヤバリアに激しく衝突してしまった。予選はこの時点で赤旗中断となり、再開されないことが発表された。岩佐は