誰しも、面倒なトラブルには巻き込まれたくないですね。Ai(@mayai260)さんは結婚当初、団地に住んでいました。そして当時、自分たち夫婦が契約している駐車場に、勝手に駐車する車があることが気になっていました。最初は、「関わりたくない」気持ちが大きかったのですが、徐々に非常識な人たちに振り回され始めます…。『非常識な奴と戦った話』をダイジェスト版でごらんください。 ©Ai ©Ai &#