モデルのMIRIN（美玲）が11日、自身のインスタグラムを更新し、10日に第1子となる女児を出産したことを報告した。【写真】可愛い！髪もフサフサ…出産したMIRINの赤ちゃんインスタでは「2025.10.10 baby Lisawelcome home#babygirl」とし、我が子の写真を複数枚アップ。3638グラムの女児を出産した。MIRINは、今年6月にフィジークの選手でフィットネスインフルエンサーとしても活躍する、エドワード加藤と結婚したことを