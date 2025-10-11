¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×Ãæ³ØÀ¸¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿½÷Í¥¤¬56ºÐ¤Ë¡Ä¡£Åö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤¿¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ë¤¤½ë¤¤8·î¤Ë»£¤Ã¤¿Âè1ÏÃ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÉÙÅÄÌ÷»Ò(Ê¡²¬¸©»ÖÌÈÄ®½Ð¿È)¡£7Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£