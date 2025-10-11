?¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤ê?20Âå¿Íµ¤¼Ô¤È¾Ð´é¤Ç¡Ä°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê(µýÇ¯67)¤ÎºÊ¡¦°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿?°Õ³°¤Ê?¿ÍÊª¤È¤Î¸òÎ®¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºòÈÕ¤ÏµþÅÔ¤Çºî²È¤Î¤µ¤È¤¦¤ß¤Ä¤í¤¦¤¯¤ó¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎOZworld¤¯¤ó¤¿¤Á¤È¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºî²È¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤µ¤È¤¦¤ß¤Ä¤í¤¦(45)¡á²­Æì¸©½Ð¿È¡á¤È¼ó¸µ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Ó¥Ã¥·¥êÆþ¤Ã¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎOZworld(27)¡á²­Æì¸©½Ð¿È¡á¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢Çò¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¤Ï¤ª¤ê¥Ô¡¼