＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第3ラウンドが進行している。松山英樹は5バーディ・1トリプルボギーの「69」で回り、トータル4アンダー・25位タイでホールアウトしている。【LIVE】雨の中でも大ギャラリーがつきました前半で3バーディを奪って波に乗ると、後半13番パー4で4つめのバーディを奪取した。ところが、続く14番パー4でティショ