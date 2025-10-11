＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。約7カ月ぶり国内出場の渋野日向子は1バーディ・4ボギーの「75」とスコアを3つ落とし、トータルイーブンパー・62位タイでホールアウトしている。【写真】さすがホンダ！ 優勝副賞はかっこいい真っ赤なスポーツカー2番でボギーが先に来ると、その後の前半7ホールはパー行進。後半でも1バ