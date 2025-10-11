◇MLBマリナーズ3×−2タイガース(日本時間11日、T-モバイル・パーク)マリナーズが延長15回のゲームを制し劇的なサヨナラでア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）に進出しました。マリナーズは2回、1アウトから6番のジョシュア・ネーラー選手がツーベースで出塁すると盗塁で3塁へ。ここで7番のミッチ・ガーバー選手が犠牲フライを放ち先制します。しかし3回以降タイガースの先発、タリク・スクバル投手に7者連続の三振を奪われるな