埼玉県警は１０日、１都１１県で自動車を盗んだなどとしてベトナム人グループを摘発し、２０２４年１〜８月に４９５台、他の金品を含めて計約１０億２０００万円の被害を確認したと発表した。発表によると、グループは住所不定、無職の被告（２５）（窃盗罪などで起訴）を中心とした８人で、中古車販売店や空港周辺の駐車場で車を盗んでいたとされる。被害は関東、甲信、東北などに及び、都県別の盗難台数は埼玉１６９台、群馬