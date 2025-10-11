◇ア・リーグ地区シリーズ第5戦マリナーズ―タイガース（2025年10月10日シアトル）マリナーズは10日（日本時間11日）、2勝2敗で迎えた本拠でのタイガースとの地区シリーズ第5戦で延長15回にサヨナラ勝利。イチロー、佐々木主浩らを擁した2001年以来24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。12日（同13日）に開幕する同シリーズではブルージェイズと対戦する。マリナーズ打線は2回に6番ネーラーが二塁打で出塁し