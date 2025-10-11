タレントの乙葉さん（44）が2025年10月4日、自身のインスタグラムを更新し、番組に出演した際の衣装ショットを披露した。濃紺のジャケット×ミニスカート乙葉さんは、番組への出演を告知し、濃紺のジャケットとミニスカートを着用し、ローファーを合わせたコーデを投稿した。この投稿には、「いつ見ても綺麗」「かわいぃ〜」「笑顔が素敵です」といったコメントが寄せられている。