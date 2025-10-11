◆米大リーグ地区シリーズ第５戦マリナーズ３×―２タイガース＝延長１５回＝（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）２勝２敗で最終戦にもつれ込んだマリナーズとタイガースの地区シリーズで、マリナーズが延長戦の死闘を制して、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。リーグ優勝決定シリーズで東地区王者のブルージェイズと対戦する。延長１４回以上に突入するのはポストシーズンの決着戦でＭＬＢ史上初だ