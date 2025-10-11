米国競馬の祭典、ブリーダーズカップ（ＢＣ）で行われるＢＣクラシック・米Ｇ１（１１月１日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）に出走するフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が１０月２２日に出国することが１０月１１日、ＪＲＡから発表された。同じく矢作厩舎からはアメリカンステージ（牡３歳、父イントゥミスチーフ）がＢＣスプリント・Ｇ１（１１月１日、同競馬場、ダート１