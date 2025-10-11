数が減り続ける書店を、19歳で開いた大学生がいます。ほとんどが「学習参考書」というちょっと珍しい、小さな書店を取材しました。 【写真を見る】19歳で書店をオープンさせた大学生 置いてあるのはほぼ“学習参考書” 開店費用は300万円 給料ナシ 夜は塾の先生に 愛知県尾張旭市の住宅街にある、広さ約6坪の小さな書店。朝9時過ぎ、開店準備で参考書を並べていた若い男性。 「1冊ずつ。同じ本は1つでなるべく豊富にそろ