有人潜水艇「蛟竜」号を載せた支援母船「深海1号」は7月15日、青島を出航し、中国大洋第92回航海の第1航行段階を実施し、9月8日に青島へ帰港した。極地科学観測砕氷船「雪竜2」号による砕氷支援のもと、今回の航海では北極海域において蛟竜号による10回以上の有人深海潜水調査、ROV（遠隔操作型無人潜水機）調査、CTD観測などの作業を完了したことがこのほど、中国自然資源部への取材で分かった。科技日報が伝えた。今回の航海は、