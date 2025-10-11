◇プロ野球セ・リーグCS 1stステージ第1戦DeNAー巨人（11日、横浜スタジアム）雨が降る横浜スタジアム。この日、巨人は吉川尚輝選手を登録しましたが、長野久義選手の登録は翌日以降に持ち越されました。また、石塚裕惺選手はベンチ外。中継ぎは8人にできれば、としていましたが、雨天も考慮されたのか、9人となりました。▽巨人ベンチ入り中継ぎ陣（背番号順）大勢、ケラー、中川皓太、田中瑛斗、バルドナード、宮原駿介、船