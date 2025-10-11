◇女子ゴルフツアースタンレー・レディースホンダ第2日（2025年10月11日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、7か月ぶりの国内ツアー参戦となった渋野日向子（26＝サントリー）は1バーディー、4ボギーの75で回り、イーブンパーの63位でホールアウトした。この時点でのカットラインは通算2アンダーで、予選落ちが濃厚となった。「ショットがまあまあだった中で、パットが短いのを3回も外してしまっ