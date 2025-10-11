「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）両チームのスタメンが発表された。日本ハムは矢沢を「１番・中堅」で起用。清宮幸は前日に新庄監督が予告した通り「４番・一塁」に入った。清宮幸は今季のレギュラーシーズンでは４試合で４番を務めている。両チームのスタメンは以下の通り。【日本ハム】１番・中堅矢沢２番・二塁石井３番・ＤＨレイエス４番・一塁