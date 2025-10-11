なぜ日本はノーベル賞受賞者が多いのか？香港メディア・星島日報が１０日付のコラムで分析した。２０２５年のノーベル賞の自然科学３賞（生理学・医学、物理学、化学）の発表が終わり、大阪大学特任教授の坂口志文氏と京都大学特別教授の北川進氏が受賞者に選ばれた。２１世紀に入ってから日本人のノーベル自然科学賞受賞者は２２人（うち３人は米国籍）となった。これに対し、中国人は、２０１５年に生理学・医学賞を受賞し