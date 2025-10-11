千鳥の大悟（45）が、10日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。ザ・ぼんちのおさむ（72）から受けたダメ出しについて話した。大悟はおさむに「師匠、おぼえていないと思うんですけど」と話しかけ、「（おさむは）後輩に絶対に怒らない人。でも、1回だけワシにだめ出ししたのが…」と語った。「『大悟、どんだけ好きなことやってもいいけど、漫才の最後の礼だけちゃんとせえ』って」と漫才後の一礼