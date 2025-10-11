讃岐国分寺「大日如来像」 かつて弘法大師・空海がつくったとされる「大日如来像」を再現した仏像が公開されました。 11日、讃岐国分寺（高松市国分寺町）で完成した大日如来像に魂を込める開眼法要が行われました。約1200年前に空海が京都の東寺につくり、約500年前に戦火で焼失したとされる大日如来像を再現したものです。 大日如来を支える8頭の獅子や、光背(こうはい)の部分にある37の小さな菩薩像など、記録に残っ