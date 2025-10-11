６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「かなみん」こと辻野かなみがプライベートショットを公開した。１１日までに更新した自身のインスタグラムに「熊本イベントありがとうございました少しの時間だったけど、熊本堪能できました楽しかったよ」とつづり、馬刺しが乗ったお皿を手に首を傾げた笑顔のショットや熊本城をバックにポーズを決めている様子など複数枚投稿。熊本を満喫している写真をファンに向け