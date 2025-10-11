俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜後10：00）が新たにスタート。今回は、向井康二（Snow Man）が演じる黒木竜馬を紹介する。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！波瑠、川栄李奈、向井康二、田中みな実ら本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテイ