自民党で高市総裁が誕生したことを受けて、金融市場では、株高、円安という「高市トレード」が進行しました。積極財政と金融緩和を軸とする高市新総裁の経済政策「サナエノミクス」は、インフレ時代において、現実的な対応を迫られることになるでしょう。【写真で見る】サナエノミクスと高市トレード、円安など市場の「警告」見逃すな日経平均は4万8000円台に大方の予想を覆し、高市早苗氏が当選した自民党総裁選挙を受けて、金融