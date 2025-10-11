南野拓実が所属するモナコは10日、アディ・ヒュッター監督の解任を正式に発表した。ヒュッター氏は、ザルツブルク、ヤングボーイズ、フランクフルトなどを経て、2023-24シーズンにモナコの指揮官に就任。1年目にはザルツブルク時代に重宝していた南野拓実を復調へと導くなど、パリ・サンジェルマン一強のリーグ・アンで2位の好成績をおさめた。昨季は3位と順位を落としたが、2年連続でUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内に入