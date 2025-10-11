◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）７か月ぶりの国内ツアー参戦となった２０２１年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は２８位で出て１バーディー、４ボギーの７５と崩し、通算イーブンパーの６１位で予選落ちとなった。渋野は「ショットがまあまあだった中で、パットが短いのを３回も外してしまったので、けっこうショックでした」と振り返り、