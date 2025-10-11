巨人の育成２年目左腕・千葉隆広投手が１１日、６月に受けた左肩手術後、４度目となるブルペン投球を行った。ジャイアンツ球場で故障班の練習に参加。直球、カーブ、チェンジアップを交えて５１球を投げ込み、「直球の安定感、投げる体力をつけようということで直球を多めに（投げた）。問題なく投げられている」と振り返った。昨季は高卒１年目ながら３軍の先発ローテを担い、１６試合で３勝３敗、防御率１・８４をマーク。昨