巨人の戸郷翔征投手が１２日に横浜スタジアムで行われる、ＣＳファーストステージ、第２戦で先発する。１１日は敵地でキャッチボールなどで調整した右腕は「いい調整はできましたし、もちろん結果が１番。伊織さんがいい投球をしてくれると思うので明日は勝てるように２戦で決めたいなと思います。もちろん天気もありますけど、しっかりいい投球ができれば、と思います」と意気込んだ。今季は２軍降格を経験しながら８勝９敗、