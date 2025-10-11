プロ野球のクライマックスシリーズ第１ステージが１１日に始まる。１０日から期間限定テスト配信されている日本野球機構（ＮＰＢ）公認のプロ野球速報アプリ「ＮＰＢ＋（プラス）」が、観戦に新たな楽しみを加える。「ＮＰＢ＋」では「ホークアイ」のトラッキングデータを用いてリアルタイム一球速報、３ＤＣＧ映像で各プレーが再現され、打球速度や走者速度など詳細データが閲覧できる。１０日から日本シリーズ終了までのテス