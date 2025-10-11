ＥＢｉＤＡＮの人気グループ・超特急のカイ（３１）が１１日、神奈川・パシフィコ横浜アネックスホールで写真集「いま」（ＳＤＰ）の発売記念イベントを行った。カイの３０歳の「いま」の全てを凝縮したセルフプロデュースの写真集。撮影は「『どこに行きたいですか？』と聞かれて、『逆にどこか行きたい場所ありますか？』と（聞いた）。（タイの）『カイ島』といくのはどうでしょうと（なった）。本名が『海』とかいて『カイ