トラック運送業界による事故防止セミナーが11日、熊本市で開かれました。 熊本県トラック協会では、繁忙期となる年末年始に向けて、交通事故や労働災害を防止しようと、毎年、事故防止セミナーを開いています。 セミナーにはドライバーや事業所の代表、管理者など約160人が参加。熊本労働局地方産業安全専門官の近藤邦博さんら3人が労働災害防止について講演しました。 近藤さんは労働災害の事故