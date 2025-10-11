元乃木坂46のタレント阪口珠美（23）が、10日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。男性が容姿について話すことに注文をつけた。阪口は久しぶりにあった仕事関係の男性に「『あれ？なんか顔変わった』とか言われちゃうことがあって」と言い、「メークの雰囲気で女の子って変わるんですよ。もうちょっと女の子の努力を理解してほしいなっていうのがあったり」と話した。また「『やせた？』とかも