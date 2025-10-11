湖池屋の「生・チー」ブランドから、芳醇な香りのトリュフを合わせた新作「生・チー トリュフチーズ」が登場！さくさくのパイ生地で、なめらかなカマンベールチーズフィリングを包み込んだ一口サイズの贅沢スイーツです。2025年10月6日（月）より全国のスーパーマーケットで販売開始。先行発売で話題となった「メルティーチーズ」とともに、いつでも楽しめる“