Snow Man宮舘涼太（32）が10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。「舘様」と呼ばれることについて思いを明かした。MCの笑福亭鶴瓶（73）が「誰から言いだしたん？『舘様』」と聞くと、「ファンの方が呼んでくださったんですよね。第1号目がファンの方で。お手紙をいただいたんですよ。そのお手紙を広げて『舘様へ』って書いてあって。間違ってませんか？って思ったんですよ。『宮舘様へ』だったら分かるんですけ