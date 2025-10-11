◆ソフトバンク全体練習（11日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、15日に開幕するクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージを前に今宮健太内野手が1軍合流することを明かした。今宮は9月4日のオリックス戦で左ふくらはぎを痛めて翌5日に出場選手登録抹消。26日のウエスタン・リーグ、中日戦で実戦復帰した。10月6日からは秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に参加し、好調な打撃